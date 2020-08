Ama Baldé devait remplir son contrat pour en découdre avec Modou Lô, le 26 juillet dernier. La pandémie de Covid-19 et l’arrestation du promoteur Luc Nicolaï ont bloqué la tenue de ce combat royal.

Sur le plan purement administratif et juridique, Ama Baldé de Pikine n’est plus lié à Luc Nicolaï de Mbour. Un bail portant sur un combat contre Modou Lô de Rock Énergie signé depuis le mois de décembre dernier avec ce promoteur de la Petite Côte. La date de ce combat était prévue pour ce 26 juillet dernier.

Malheureusement, deux raisons principales ont fait capoter cet engagement contractuel. Il s’agit de la détention du promoteur de cet événement à la prison de Thiès et la crise sanitaire mondiale liée au coronavirus. Ces deux facteurs ont influencé négativement sur le non-respect de son contrat.

Ama Baldé était disposé à croiser la route du Roi des arènes. La tenue de ce combat était dans une situation impossible. Ama Baldé semble être libre de tout contrat. L’échéance étant arrivée à son terme. Moralement, Ama Baldé est dans la volonté de disputer ce combat.

Cependant, une discussion est nécessaire entre le staff de ce lutteur et le promoteur. Son manager ne veut pas avancer sur certains détails. Mais, le promoteur Luc Nicolaï peut être sauvé par une clause du contrat. Il s’agit de celle liée au cas de force majeure.

D’ailleurs, cette clause rassure la structure Luc Nicolaï qui ne se fait pas grand souci. On nous confie qu’une rencontre est prévue après la Tabaski pour discuter de nouveaux termes de collaboration entre Ama Baldé et Luc Nicolaï and Co. D’ores et déjà, une rupture de contrat n’est pas envisageable. Ama Baldé serait disposé à disputer ce combat selon les modalités retenues sur le futur contrat.

Arene Bi