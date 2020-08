Le milieu de terrain du PSG est le deuxième joueur du club français à effectuer le plus de passes, Gana Gueye est à la 5e place sur le classement européen.

Sur cette étude effectuée par Blog of the net spécialisé en statistiques et comparaisons, Gana Gueye est le 5e joueur en Europe qui a effectué le plus de passes durant cette saison. Avec 78,3%, il arrive derrière David Alaba (Bayern Munich), Virgil Van Djik (Liverpool), Marco Verrati (Psg), Jonathan Tah (Bayern Leverkussen).

Stat leaders | Europe's Top 5 | 2019-20 Most passes per game: 86.7 – David Alaba

85.8 – Virgil van Dijk

85.5 – Marco Verratti

82.4 – Jonathan Tah

78.3 – Idrissa Gueye#FCBayern #LFC #PSG #Bayer04 pic.twitter.com/ipuqbDtCw4 — Blog of the Net (@BlogoftheNet_) August 3, 2020

wiwsport.com