Le combat entre Gris Bordeaux et Balla Gaye 2 récemment ficelé par Gaston Mbengue sera une revanche de feu.

Cette promesse est faite par Gris Bordeaux, le Tigre de Fass. Et selon ce dernier, Balla Gaye 2 est un champion reconnu mais cette fois-ci, il saura qu’il a en face de lui un adversaire plus talentueux et redoutable que lui. Et ce combat sera celui de tous les dangers.

LutteTV