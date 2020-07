Le fait que Lac 2 chôme alors que tous les autres ténors ont des combats n’est pas anodin. Le Diato traîne des casseroles comme un problème de mobilisation, des combats ultra-défensifs qui laissent souvent les amateurs sur leur faim.

Le cas de ce lutteur inspire beaucoup de réflexion et une analyse poussée sur sa situation. Ce n’est pas un hasard ou un simple concours de circonstances si tous les ténors ont un combat sauf Lac 2 de l’écurie Walo. Il y a anguille sous roche. Il est un VIP reconnu et respecté depuis très longtemps. Par un coup de baguette magique, Lac 2 ne peut pas se retrouver sur le carreau sans une explication valable et convaincante.

Lac 2 est-il en train de payer son impopularité dans l’arène ? Cette question mérite d’être scrutée dans tous les sens. En effet, ce lutteur de Guédiawaye reçoit comme reproche un manque de mobilisation lors de ses derniers combats. Face à Boy Niang 2 de Pikine au cours de la saison 2018-2019, Lac 2 a été battu nettement sur le terrain de la mobilisation par son adversaire. Certes, il est parvenu à gagner ce combat. Mais, ce manque de mobilisation du public avait terni sa victoire.

Certains promoteurs ne sont plus enchantés par ses prestations. Aussi, les cachets de Lac 2 sont élevés. C’est un champion qui coûte de l’argent. En contrepartie, il doit faire l’effort de drainer du monde. Les promoteurs ne s’attardent plus sur l’aspect sportif. Ils accordent plus d’importance à la mobilisation, à l’affluence du lutteur. Sur ce registre, Lac 2 est loin derrière des ténors comme Balla Gaye 2. D’autres VIP éprouvent ces difficultés. Pourtant, ils parviennent à avoir des combats.

L’autre limite de Lac 2 se situe au niveau du déroulement de ses combats. Il lui est reproché d’imposer une stratégie défensive. Cette tactique rend la tâche compliquée à ses adversaires. Pire, elle prive les amateurs de spectacle. Lac 2 est caricaturé comme étant un lutteur qui fait des combats insipides dans les deux sens du terme. Cette réputation explique d’une certaine manière sa situation sportive. Lac 2 doit changer son modèle de combat.

Arene Bi