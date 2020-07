Après une saison en Premier League, Ismaila Sarr fait parler de lui. Son club relégué en Championship, il est devenu la convoitise des clubs anglais en PL. L’ailier gauche de 22 ans, déséquilibré pouvant renverser la situation à n’importe quel moment a la cote surtout chez les Reds.

Le 29 février passé, Ismaila Sarr s’est illustré dans le championnat le plus suivi au monde en infligeant à Liverpool sa première défaite de la saison. Watford bat le champion d’Angleterre (déjà sacré) 3-0, ISO inscrit deux buts et est décisif sur l’autre. L’ancien joueur de Rennes ne passe plus inaperçu depuis son 18e match en Premier League.

Sarr a du rythme à brûler et a terrorisé les arrières latéraux, dont Andy Robertson cette saison. Mane a déclaré à The Athletic en août que les arrières latéraux de la Premier League n’étaient pas prêts pour l’accélération et la vitesse de sprint de Sarr et il avait raison. « Il est rapide. Je pense que les défenseurs auront du mal. La dernière fois que je parlais à Robbo (Andy Robertson), j’ai dit: « Watford a un très bon joueur. J’aurai besoin de t’aider davantage sinon Ismaila Sarr te tuera, car c’est un bon dribbleur et très, très rapide ».

Les attributs bruts de l’ancien joueur de Génération Foot en font un projet attrayant pour un entraîneur comme Klopp qui aime le développement des joueurs. ll a toutes les qualités que Jurgen Klopp recherche et c’est une stratégie de transfert qu’ils ont déjà suivie lors de la signature de Xherdan Shaqiri (Stoke), Andy Robertson (Hull) et Gini Wijnaldum (Newcastle) après la relégation analyse TheDailyExpress.

Si l’Allemand souhaite conclure un accord pour le jeune, il a le parfait intermédiaire pour l’aider sous la forme de Sadio Mane affirme notre source. C’est parce que Mane est comme un grand frère de Sarr ainsi que son modèle. Il l’a pris sous son aile pour l’équipe nationale tandis que Sarr a également suivi un chemin similaire à travers l’académie Génération Foot basée à Dakar avant de rejoindre Metz.

L’admiration est réciproque de la part de Sarr, l’attaquant à talons hauts a déclaré son amour pour Mane plus tard dans la saison. « Mane n’est pas seulement un de mes coéquipiers sénégalais, mais il est mon inspiration et mon idole. Ce sera parfait pour moi de jouer à nouveau contre lui. Pour moi, il est le meilleur joueur du monde. Pour sûr, le meilleur joueur africain en Europe.C’est notre chef d’équipe nationale, mais c’est aussi un gars sympa et je l’aime. », a déclaré Sarr.

