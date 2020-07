Papa Sow a du pain sur la planche. Après des années de gloire, le Puma de Jambars Wrestling a subitement et très dangereusement stagné. Il est resté sept ans sans remporter la moindre victoire. «Chassé» de Fass et devant affronter Siteu, Papa Sow est sur une corde raide.

Dernière victoire en 2013

Sept ans. C’est le temps qu’est resté Papa Sow sans glaner de victoire. Il faut remonter à la date du 1er avril 2013 pour assister à une victoire de Papa Sow. À l’époque sous les couleurs de la mythique écurie Fass, il va mettre tout le monde d’accord sur son talent en posant ses pieds chez les VIP. Une victoire éclatante sur Baye Mandione lui a permis de valider ce ticket qui mène à la cour des grands. En cette période dorée de sa carrière, Papa Sow, bien couvé par Fass, était sur un nuage pour avoir battu consécutivement Boy Sèye, Bathie Séras, Zoss (par deux fois), Tonnerre, etc. Mais il ne savait que cette victoire sur Baye Mandione serait jusque-là sa dernière. Les malheurs et les problèmes de s’enchaîner sur la tête de Papa Sow.

Deux défaites, deux saisons blanches d’affilée et chassé de Fass

Après ce succès contre Baye Mandione, l’arène va s’effondrer sur la tête de Papa Sow. C’est Lac de Guiers 2 de l’écurie Walo qui se dressera sur son chemin. Pour un premier examen de passage contre un lutteur qui siège chez les VIP, Papa Sow avait une chance en or à saisir. Pour ce combat organisé par Gaston Mbengue, les deux lutteurs patienteront plus de deux ans avant de se faire face.

Une longue attente qui va fausser tous ses plans. Il sera battu à plate couture le 12 avril 2015. Une défaite amère qui va mener Papa Sow dans le précipice. Il restera trois années hors de l’enceinte avant de décrocher un combat dangereux contre l’ambitieux Ama Baldé de Pikine. Un clasico Fass / Pikine qui va mal se tourner pour Papa Sow, battu facilement en 2018.

Un revers qu’il aura du mal à digérer puisque l’année suivante, il sera chassé de Fass à cause peut-être de sa proximité avec Modou Lô et les lutteurs des Parcelles Assainies. L’écurie Fass va l’expulser après qu’il a refusé de signer… Et les dirigeants vont se montrer sans pitié pour le renvoyer de Fass. Un énorme coup dur pour un lutteur qui a fait toutes ses armes à Fass. Un renvoi qui va faire couler beaucoup d’encre et de salive. L’arène sera sens dessus dessous.

Papa Sow, pour sécher ses larmes, va fonder sa propre écurie aux Parcelles : Jambars Wrestling Academy. Et pour sa première sortie, il va hériter d’un jeune espoir aux dents longues, Siteu. Un combat de tous les dangers qu’il ne doit en aucun cas perdre. Lui qui marche sur un fil rouge devra donc éviter de tomber.

