C’est la seule personnalité du domaine des sports retenue dans cette sélection. Amadou Gallo Fall, président de la ligue africaine de Basketball fait partie des 100 africains qui sont les plus connus dans le continent africain, Amadou Gallo Fall.

Reputation Poll International, l’une des principales sociétés mondiales de gestion de la réputation, classe le président de la Basketball Africa League Amadou Gallo FALL(président de la BAL et vice-président de la NBA) parmi les 100 africains les plus réputés en 2020. Avec des critères de sélection basés sur l’intégrité, la visibilité et l’impact, la liste 2020 des 100 africains les plus réputés comprend 47 femmes et 53 hommes de divers secteurs.

Amadou Gallo Fall a rejoint la NBA en janvier 2010 et a participé à l’ouverture du bureau de la Ligue à Johannesburg en Afrique du Sud en mai 2010. Il a dirigé les initiatives de développement de la NBA au niveau local et établi des partenariats avec des sociétés de marketing, de médias et de produits de consommation en Afrique. Il a été déterminant dans l’ouverture de la NBA Academy Africa en mai 2017, où 25 candidats masculins d’élite âgés de 14 à 20 ans ont reçu des bourses et une formation suite à des programmes de scoutisme menés avec des fédérations locales à travers le continent. Trois diplômés de l’Académie NBA Afrique se sont engagés dans les écoles de la division 1 de la NCAA.

Il a été récompensé à plusieurs reprises pour sa contribution à la croissance du basket-ball et au développement de la jeunesse sur le continent africain. Il a notamment reçu le Prix African Leaders 4 Change en 2017 et le Prix Leadership sport business en 2018. Amadou Fall est également le fondateur de SEED (Sports pour l’Education et le Développement Economique), une organisation mondiale à but non lucratif créée en 1998 ayant pour mission l’utilisation du sport comme vecteur d’inspiration, d’autonomisation et de soutien au développement holistique des jeunes africains prometteurs, en les préparant à devenir des citoyens du monde (newsbasket-beafrika).

wiwsport.com