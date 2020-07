Le stade Rennais n’est pas encore prêt à lâcher selon meilleur buteur, qui plus est, n’a pas encore reçu d’offre de son prétendant le plus célèbre: Marseille.

Le président du Stade Rennais a fait une mise du mercato de son club. Concernant le dossier toujours agité du club breton, Nicolas Hovelck se veut très clair. « C’est un grand attaquant. Tous nos bons joueurs, on souhaite les conserver. Mbaye fait partie de ceux-là. »

En 55 matchs en Ligue 1, Niang a inscrit 21 buts. Rennes veut conserver ses meilleurs éléments pour la prochaine saison où il va disputer les tours de la Ligue des champions. « Je crois qu’il ne faut pas rêver sur le mercato de cet été. Les grands clubs, plus ils sont gros, plus ils ont souffert de la crise. Il ne faut pas s’attendre à des mouvements extraordinaires cet été. Si on a la chance d’être directement qualifié en Ligue des champions, ça améliorera la fin de notre mercato. Mais si ce n’est pas le cas, en aucun cas ça ne fera partir des joueurs » a déclaré Holveck.

wiwsport.com