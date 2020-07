Aprés Alfred Gomis, Papa Demba Thiam est le second Sénégalais à être titulaire dans les buts d’un club de Serie A, en l’occurrence Spal.

Le Sénégalais a eu la confiance du coach Gigi Di Biagio ( ancien footballeur international Italien qui évoluait au poste de milieu de terrain, puis reconverti entraîneur).

Agé de 22 ans, Papa Demba Thiam a été formé à l’Académie Mawade Wade du doyen Yatma Diop. L’enfant de Hamo 3 est arrivé en Italie en 2013.

Il a signé Pro à Spal en 2016 dans les catégories jeunes. Puis il a été prêté à Juve Fano série C et à Viterbese en Série C également. Papa Demba Thiam a signé son retour à Spal il y a 2 ans.

Hier, pour le compte de la 36e journée de Série A, il a sorti un grand macth contre Torino (score final 1 à 1).

Avec Baobab7