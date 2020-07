À l’image de son équipe, le milieu offensif messin reste sur une fin de saison plutôt intéressante. Une montée en puissance qu’Opa Nguette espère poursuivre au sein d’un groupe où il se « sent vraiment bien ».

Avec un peu de recul, comment analysez-vous la saison du FC Metz qui s’est achevée en mars dernier ?

« C’est une saison assez bizarre puisqu’elle s’est arrêtée plus trop que prévue. Pour autant, on a atteint notre objectif qui était le maintien tout en parvenant à améliorer notre jeu et nos performances au fur et à mesure des matches. À partir de janvier, on a même, je pense, réalisé de très belles prestations. Mais ça s’est arrêté… C’est dommage. On était en pleine confiance. Une fois que l’équipe monte en puissance, qu’elle commence à être rodée, ça se ressent dans la qualité des matches et donc des résultats. »

Quel bilan personnel tirez-vous de ce dernier exercice ?

« Je pense que je suis monté doucement en puissance en même temps que l’équipe. Avec toujours cette envie d’apporter un plus. En début de saison, nos matches n’étaient pas toujours très réussis, les résultats étaient en dents de scie et, du coup, pour tout le monde, c’était un peu compliqué moralement. Mais on s’est tous repris et on a atteint notre objectif. Personnellement, je pense avoir fait une bonne saison, j’ai réussi à mettre quelques buts (5 en L1) et j’ai su aider l’équipe dans la bonne période. »

La saison dernière, vous aviez manqué le début de la préparation en raison d’une prolongation de contrat tardive. La reprise a été plus sereine cette année…

« Depuis que je suis dans le monde pro, c’est peut-être seulement la deuxième fois que je vais faire une préparation complète. Durant cette période, j’ai souvent été contrarié par des blessures ou alors j’étais en sélection… C’est très important pour tenir la route physiquement tout au long de la saison. L’an passé, je l’ai senti parce que j’ai dû rattraper ce que mes coéquipiers avaient déjà fait… Ça s’est fait de manière accéléré, ce n’était pas forcément facile mais je me suis accroché parce qu’il fallait me remettre vite à niveau par rapport au reste de l’équipe… »

Physiquement, ce n’est trop éprouvant comme période ?

« On sait que cette préparation est plus longue que d’habitude. Mais, elle n’est finalement pas si différente que d’habitude. On a peut-être pris un peu plus de temps pour se retrouver, pour relancer la machine afin de reprendre quelques repères après la longue coupure et, aussi, pour éviter les blessures. Après, sur le fond, ça ne change pas vraiment. On est tous totalement focus sur le football. »

Le groupe a très peu changé… Cette continuité est-elle bénéfique à vos yeux ?

« C’était très sympa de tous se retrouver après de longs mois loin les uns des autres, même si on est resté en contact. Je pense que c’était une première chose très importante pour le groupe. Ensuite, effectivement, c’est plus facile de travailler avec des personnes que tu connais déjà. Après, on sait qu’il y aura sans doute des joueurs qui vont partir et d’autres qui vont arriver, c’est le football qui est comme ça. Les recrues devront s’adapter et, de notre côté, nous allons faire en sorte de faciliter leur adaptation. Mais je pense que c’est facile de s’intégrer dans ce groupe. On est vraiment tous ensemble, on est grave content de se retrouver (rire) et de s’entraîner ensemble. Franchement, ça n’est pas très compliqué de s’adapter à ce groupe. »

Vous êtes-vous déjà fixé des objectifs personnels ?

« C’est très simple : faire mieux, beaucoup mieux que la saison passée. »

Le Républicain Lorrain