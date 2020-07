La formation Turque d’Alayanspor jouera l’Europa League la saison prochaine. Elle a décroché son billet, hier aprés sa belle victoire face à Konyaspor (2-3). Une qualification historique pour les coéquipiers de Papiss Demba Cissé.

S’il décide de rester en Turquie et à Alayanspor, l’attaquant sénégalais Papis Demba Cisse disputera la C3, équivalent à la deuxième coupe d’Europe la plus prestigieuse. Son équipe a décoché le Prestigieux billet, hier, aprés avoir terminé 5e au classement final de la Super Lig. Papiss Cissé a largement participé a cette qualification puisqu’il a marqué 22 buts cette saison terminant ainsi à la première place au classement des buteurs de son équipe et deuxième au classement général.

