Reug Reug avait trouvé un accord avec Mao Cissé pour en découdre avec Gouye Gui. Pour matérialiser cet accord, Sénégal Entertainment a versé un acompte sur cachet à la foudre de Thiaroye. Mais depuis presque deux semaines, le Champion de Thiaroye attend que SEG trouve un accord avec le staff de son futur challenger pour officialiser le combat de ses grands rêves.

Mao Cissé, qui a toujours manifesté son désir de finaliser ce derby entre Guédiawaye et Thiaroye, n’a pas rompu les pourparlers avec les deux camps. De sources concordantes, Mao Cissé et Nass ont repris le fil du dialogue depuis jeudi. La nouvelle structure événementielle du GFM a revu à la hausse le premier prix de 25 millions. Le roi du simpi demande de façon raisonnable à Sénégal Entertainment de faire plus d’efforts pour au moins dépasser la barre des 35 millions encaissés par Gouye Gui contre Siteu. Ce, pour boucler les pourparlers et finaliser ce choc de rêve. Les négociations évoluent de façon positive. Ce qui nous fait dire que le combat est presque ficelé.

Sunu Lamb