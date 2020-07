L’Oncav ne semble pas adhérer à la décision de la Fédération sénégalaise de football (Fsf) qui a mis fin à la saison 2019-2020 de football à cause de la pandémie de la Covid-19.

L’instance dirigée par Amadou Kane pense même à l’organisation de leur activité de vacance. ‘’Fsf ne peut pas arrêter les compétitions des navétanes. Ce sont deux instances différentes même si aujourd’hui, ils sont un démembrement de la Fsf’’, a fait savoir le président l’Oncav dans un entretien avec Record.

Selon Amadou Kane, l’Oncav se prépare ‘’à organiser ses compétitions partout au Sénégal si c’est possible et en fonction de la volonté de ses mandants, de ses Asc et de ce qui ressortira de ses échanges avec les pouvoirs publics. Si toutes les conditions sont réunies, nous allons organiser nos compétitions.’’, envisage-t-il.

wiwsport.com