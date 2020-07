A cause de la pandémie du Covid-19 la fédération sénégalaise de Triathlon a décidé de renoncer à l’organisation de la Coupe d’Afrique, qui devait avoir lieu en novembre 2020.

Au sortir de la réunion de comité directeur de la FST, la Fédération sénégalaise de triathlon a décidé de mettre fin à sa saison sportive 2019-2020 donc fini la nage, les coups de pédale et la course à pied pour les triathlètes sénégalais.

« On a fait une réunion et on a décidé, vraiment, de mettre fin la saison », mais aussi « à la coupe d’Afrique qu’on devait abriter le 15 novembre à Dakar », informe le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de triathlon, Omar Ba dans Stades.

wiwsport.com