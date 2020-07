Dans l’attente d’un changement ou d’une continuité de la structure de gestion, la lutte sénégalaise est en train de retrouver un souffle nouveau avec le retour au premier plan de grands promoteurs dont Gaston Production, GFM Entertainment ou encore Leewto.

Mais aussi la montée des méga affiches ficelées pour la prochaine saison. Ce qui devra ouvrir de belles perspectives dans une saison marquée déjà par l’absence des grandes affiches qui rythmaient d’habitude l’arène d’une saison à une autre.

L a lutte est-elle en train de connaitre un souffle nouveau ? La succession des affiches calées pour la prochaine saison et le retour des grands promoteurs semblent convaincre les plus sceptiques d’un frémissement en direction de la prochaine ouverture. La propagation de la Covid-19 avait déjà fini d’abréger cette présente saison. Une saison qui reste aussi marquée par l’absence de ces combats d’envergure qui rythmaient l’arène. Là où d’autres observateurs n’ont pas hésité de parler de crises et de menaces. Une situation qui a été exacerbée par le retrait ou la fuite des principaux sponsors ou bailleurs mais surtout par les conflits larvées d’une part entre le Comité national de gestion de la lutte (CNG) à l’association des lutteurs et d’autre part avec une entité comme celle des arbitres. Sans compter le retrait de certains grands promoteurs.

La surenchère des cachets a aussi précipité et poussé les match-makers ou promoteurs à un certain immobilisme voire un découragement sur les méga affiches. Reconnu comme le Don King de la lutte sénégalaise, Gaston Mbengue brillera par son absence. L’ancien président du Ndiambour de Louga allait même afficher clairement sa volonté de quitter le secteur qu’il estimait de moins en moins rentable du fait de la montée vertigineuse des cachets. Aziz Ndiaye lui avait emboité le pas cette saison en décidant lui un retrait pure et simple.

L’autre grand promoteur Luc Nicolai, malgré ses soucis judiciaires avait toutefois entretenu un brin d’espoir en décrochant pour cette fin de saison le combat « royal » entre l’actuel Roi des arènes Modou Lô et Ama Baldé. Si le retour en prison du promoteur mbourois a laissé planer un doute pour la tenue de l’affiche, la pandémie est venue tout ajourner. Les récriminations de l’association des lutteurs en activité contre la direction du comité national de gestion de lutte (CNG) n’étaient pas aussi pour arranger les choses. Ni pour donner une visibilité à notre sport national.

En attendant l’arrêté du ministre des sports qui décidera d’acter ou pas le départ de l’actuelle équipe du docteur Alioune Sarr. Pour l’heure, les affiches calées permettront aux amateurs de garder un espoir de voir leur discipline retrouver son lustre. Gaston Mbengue a pour sa part annoncé la couleur. Il va signer son retour pour la saison prochaine en scellant les grandes retrouvailles entre Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux. Pape Thialis Faye de Leewtoo Production lui a emboîté le pas avec deux autres combats qui vont sans conteste faire courir les adeptes. A côté du combat inédit entre Tapha Tine du Baol et Boy Niang 2 de l’école du même nom, le promoteur a aussi décroché le choc qui mettra aux prises Sa Thiès de l’école Double Less à Garga Mbossé de l’écurie Dor Doraat.

La structure annonce également la tenue d’un autre tournoi de 9 combats. A ces affiches, il faut y ajouter un montage de l’alléchante affiche portée par Pape Abdou Fall et opposant Papa Sow et Siteu. Tout comme l’entrée en scène de Gfm Entertainment qui a lancé le combat de feu entre Gouy Gui et Reug Reug que les prétentions financières du premier nommé, auraient retardé l’officialisation. En proie à des saisons blanches, les lutteurs surtout les VIP peuvent se frotter et entretenir l’espoir. Mais c’est tout le monde de lutte qui en salive et parle depuis quelques semaines de nouveau souffle.

