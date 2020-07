L’ancien attaquant de Liverpool, Ian Rush, pense que Sadio Mane mérite d’être couronné joueur de l’année. L’international sénégalais a marqué 21 buts cette saison, soit deux derrière son coéquipier Mohamed Salah.

Alors que le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson et Kevin De Bruyne de Manchester City sont cités parmi les candidats sérieux au titre de de meilleur joueur de la Premier League cette saison, Rush, l’ancien meilleur buteur de Liverpool, estime que Mane devrait être couronné.

«Cela a été très difficile. Je suis partial car j’aime les attaquants et je pense que Mane a été fantastique », a-t-il déclaré à l’agence de presse PA. « Jordan Henderson a été incroyable et Virgil Van Dijk est Van Dijk mais je pense que Mane a été fantastique cette saison.

«Les gens disent que Salah n’a pas été aussi bon que lui et nous le savons tous, mais il est toujours notre meilleur buteur.Cela montre à quel point il était bon quand il a marqué ces 43 buts (lors de sa première campagne au club il y a trois ans). Les gens le jugent sur cela et ce fut une saison incroyable et vous n’allez pas avoir ça à nouveau. Il fait toujours un excellent travail mais Mane semble avoir amélioré son jeu cette saison. »

