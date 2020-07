Auteur de 12 buts et de 16 passes décisives toutes compétitions confondues avec les Citizens, l’ailier de 29 ans fait partie des joueurs les plus décisifs de l’effectif mancunien.

Riyad Mahrez est en compétition avec deux de ses coéquipiers pour ce titre honorifique ; le milieu de terrain belge Kevin De Bruyne et le meneur de jeu espagnol David Silva. Les supporteurs de Manchester City pourront choisir le meilleur joueur de la saison grâce à un vote sur internet.

FINAL THREE REVEALED! 🙌@DeBruyneKev, @Mahrez22 or @21LVA

Who gets your vote for @etihad Player of the Season?

VOTE: https://t.co/2tRpqh3mt0

🔵 #mancity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/5lUCfytqJR

— Manchester City (@ManCity) July 22, 2020