Jamie Carragher a déclaré à Sadio Mane qu’il l’aimait dans une interview très amusante après que Liverpool ait remporté le trophée de la Premier League, hier.

Les Reds ont battu Chelsea lors d’une passionnante rencontre 5-3 mercredi soir et ont ensuite reçu la coupe de la Premier League sur le célèbre Kop end d’Anfield.

Mane, qui portait un foulard et arborait fièrement la médaille de ses gagnants, a parlé à Carragher sur Sky Sports , et l’ancien défenseur de Liverpool a commencé par dire: « Vous savez que je vous aime, n’est-ce pas? » Mane a ri et a répondu: « Je sais. Je t’aime aussi. »

Réfléchissant à son passage au club et à ce qu’il a accompli depuis son arrivée de Southampton en 2016, Mane a déclaré: « Je me souviens encore du premier jour où il (Jurgen Klopp) m’a appelé et j’ai dit » oui, je viendrai « . Aujourd’hui, vous pouvez voir comment l’équipe s’est développée et a évolué dans le bon sens.

« Pour être honnête, je suis vraiment heureux et fier de faire partie de ce grand club. »

Carragher a ensuite conclu l’interview en criant sur le système de sonorisation pour ajouter: « Eh bien, je ne peux pas entendre un mot que vous dites. Je vous ai dit que je vous aime, alors vous allez célébrer et vous amuser. »

Il a ensuite posté cette vidéo sur son compte Twitter avec la légende: « Tu sais que je t’aime Sadio! ».

You do know I love you Sadio! 💕 pic.twitter.com/N8xfGXm9U7 — Jamie Carragher (@Carra23) July 22, 2020

wiwsport.com