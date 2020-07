La Coupe d’Afrique des Nations, dont le coup d’envoi était prévu au Cameroun en janvier 2021, a été reportée de 12 mois en raison de la pandémie de coronavirus.

Cela signifie que les clubs européens joueront désormais toute la saison prochaine sans possibilité de perdre pendant un mois leurs meilleurs talents africains. Liverpool, récemment couronné champion d’Angleterre de Premier League, gardera par exemple sa prolifique force de frappe composée de Sadio Mane et de l’Égyptien Mohamed Salah.

L’Algérie, championne en titre, a été dirigée par l’ailier de Manchester City, Riyad Mahrez, qui peut désormais continuer à faire partie des plans du manager Pep Guardiola pour toute la campagne. « Je pense que c’est une sage décision car le temps est très court maintenant et ils ne pouvaient pas reporter à l’été », a déclaré le manager du Nigeria Gernot Rohr à BBC Sport Africa.

Il avance sur football.fr: « Je peux comprendre cette décision nous avons maintenant plus de temps pour préparer nos jeunes garçons. Tout n’est pas mauvais. Il y a un côté positif dans tout cela et nous avons du temps pour quelques matchs amicaux et aussi pour le début des qualifications pour la Coupe du monde. Normalement, nous commencerons en novembre avec ça, et je pense que nous pouvons suivre le plan et avoir encore du temps pour les qualifications Afcon à partir d’octobre, c’est donc une sage décision et ce sera une grande année en 2022 ».

