La ligue africaine de Basketball sort la grande artillerie pour lutter contre la Covid-19. Lors d’une rencontre avec la presse en visio-conférence, la BAL informe qu’elle va appuyer le secteur médical via les ministéres de la santé.

La BAL fournira à 750 soignants des kits d’hygiène et des équipements de protection individuelle (EPI), ainsi qu’un don supplémentaire de 10,000 masques pour répondre aux besoins des hôpitaux au Sénégal a annoncé Amadou Gallo Fall président de la ligue et vice président de la NBA dans le cadre de ses opérations de solidarité à l’endroit.

« C’est pour venir en appui à la lutte contre la Covid-19. Contribuer au travail phénoménal que nos autorités sont en train d’effectuer pour combattre ce fléau. Je pense qu’il faut que tout le monde s’y mette. Dakar est le siège de la BAL et c’est la raison pour laquelle nous avons ciblé le Sénégal » a expliqué Amadou Gallo Fall qui se trouve actuellement à Johannesburg (Afrique du Sud) , depuis le début de la pandémie.

Ce don en matériels est le fruit de la collaboration entre la Basketball Africa League (BAL) et l’Alliance internationale d’actions médicales (ALIMA) qui se sont associées pour soutenir l’aide médicale aux populations déployée par le ministère de la Santé du Sénégal, en réponse à la COVID-19. ALIMA est une ONG médicale humanitaire internationale basée à Dakar, qui intervient depuis plus de 10 ans lors de situations d’urgence et de crises sanitaires en Afrique.

Le lancement de la BAL, une nouvelle compétition de la NBA, regroupant 12 clubs africains était prévu le 13 mars à Dakar. Elle a été reporté à une semaine du démarrage des activités. D’ailleurs, la ligue de basketball africaine est la premiére organisation sportive internationale qui a pris « l’historique décision » de reporter ses compétitions.

