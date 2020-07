Famara Diédhiou a remporté le prix du joueur de l’année en plus de terminer la campagne en tant que meilleur buteur de Bristol City pour la deuxième saison consécutive.

L’attaquant sénégalais a inscrit 13 buts toutes compétitions confondues, avant le dernier match des Robins de la campagne 2019/20 contre Preston North End ce mercredi 22 juillet. En acceptant ses récompenses, organisées par le Bristol City Supporters Club et Trust, Diédhiou a exprimé sa satisfaction.

« Je me sens heureux et fier de cela. En tant qu’équipe, nous travaillons dur et essayons de travailler nos chaussettes et je suis juste heureux de recevoir cela, un grand merci à tous. Je suis content de mes objectifs mais dans ma tête, j’ai besoin de plus. Il me reste un match et je vais essayer de marquer à nouveau! « .

🏆 Player of the Year

⚽️ Top goalscorer FAM. ❤️ pic.twitter.com/5M6xKPcuOQ — Bristol City FC (@BristolCity) July 23, 2020

wiwsport.com