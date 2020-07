Pikine s’impatiente pour le choc opposant son poulain Ama Baldé et l’actuel roi des arènes Modou Lo. Le camp d’Ama Baldé accuse le Roc des Parcelles Assainies d’éviter ce combat.

Interpellé, Biram Gningue, manager de Modou Lo, confie qu’ils attendent toujours le promoteur, leur seul interlocuteur. Luc Nicolaï l’avait décroché avant de retourner en prison. Le combat Modou Lo contre Ama Baldé était alors sur toutes les lèvres.

Des accords étaient trouvés avec les deux camps et Pikine avait déjà reçu un acompte. Depuis l’arrestation du promoteur, le combat royal qui devait se tenir cette saison a été suspendu. Ainsi, contraint à une saison blanche, Modou Lo garde sa couronne sans combattre. Toutes choses qui n’enchantent guère le camp de son adversaire qui soutient que «le combat aura bel et bien lieu». L’écurie Pikine par la voie du manager d’Ama Baldé, Abdou Bakhoum, a même laissé entendre dans les médias que le Roc des Parcelles Assainies «se réfugie derrière l’idée selon laquelle si le promoteur n’est pas libéré, il ne va pas lutter».

Joint au téléphone, Biram Gningue, le manager de Modou Lo, persiste et signe que la tenue du combat ne dépend pas d’eux mais du promoteur. «Mais il faut comprendre qu’on ne peut pas encore voir d’issue par rapport à ce combat. Le promoteur, Luc Nicolaï, ne peut pas être en prison et qu’on parle de combat», lance Biram Gningue avant d’insister : «la tenue du combat Modou Lo-Ama Baldé ne dépend que de Luc Nicolaï».

«Depuis que Luc Nicolaï est en prison, nous n’avons pas eu de contact avec sa structure»

Le manager et mentor du Roi des Arènes nous a aussi confié que depuis l’incarcération du promoteur Luc Nicolaï, aucune avancée n’a été faite par sa structure actuellement dirigée par son fils Willy Nicolaï. «Pour ce combat, on n’a discuté qu’avec Luc Nicolaï et uniquement avec lui, pas avec les gens de Luc Nicolaï and Co», renseigne Biram Gningue. «Depuis que Luc Nicolaï est en prison, nous n’avons pas eu de contact avec sa structure Luc Nicolaï and Co», ajoute-t-il. «Nous continuons notre travail en espérant la libération de Luc Nicolaï pour voir ce combat se tenir la saison prochaine», conclut-il.

Depuis quelques mois, Modou Lô a choisi Lac Rose comme son quartier général. Comme quoi, Xaragne prépare doucement, sûrement, mais avec sérieux son combat contre Ama Baldé. Ce dernier, en grande forme, a montré récemment dans des vidéos toute sa force, en pleine séance d’entrainement dans une salle de musculation.

source: jotaay