Sidy Sarr n’est pas arrivé à Nimes comme il l’avait voulu. Le milieu de terrain sénégalais a eu des problèmes administratifs et n’a pas pu rejoindre son club à temps, a appris wiwsport.com.

« Pour le moment, je ne compte pas sur lui, explique le technicien croco. C’est un joueur intéressant footballistiquement. Après, il faut qu’il colle à la mentalité du club et à l’heure actuelle, il n’a pas la mentalité que j’attends d’un joueur qui évolue à Nîmes Olympique », tels étaient les propos de l’entraîneur faisant allusion à son retard à la reprise.

En réalité, Sidy Sarr avait eu du mal à trouver un vol pour revenir à temps en France après être retourné au Sénégal. Selon nos informations, il a rejoint l’aéroport AIBD le 24 juin pour rentrer. Mais le natif de Thiès ne pouvait pas retourner parce qu’il avait voyagé avec une attestation par rapport à sa carte de séjour.

« Sidy Sarr a voyagé au Sénégal avec une attestation de carte de séjour. Pour retourner en France la date du 24 juin et rejoindre son club. Arrivé à l’aéroport, il devait prendre Air Sénégal, mais il n’a pas pu le prendre parce qu’ils sont refusé qu’il voyage avec l’attestation. Donc c’était un problème purement administratif. C’est par la suite qu’il est allé à l’ambassade de France. Ils l’ont accompagné et donné un papier pouvant voyager et rejoindre son club parce que normalement l’attestation de carte de séjour était valable. Il a par la suite pris le vol Air France deux ou trois jours après pour rejoindre le club. C’est ce qui s’est passé, c’est un problème administratif et le clu était au courant de tout cela », confie une source proche du joueur.

wiwsport.com