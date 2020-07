Le pivot des Celtics s’estime privilégié d’avoir été retenu pour accompagner ses coéquipiers à Disney World.

Ce n’est pas commun de voir une personne de 2m30 se balader à vélo, et c’est pourtant ce qu’a partagé la semaine dernière Vincent Poirier. Le Français filmait son coéquipier Tacko Fall, pas très à l’aise sur son deux roues, mais toujours aussi souriant et détendu. Il faut dire que le pivot sénégalais n’aurait jamais imaginé jouer les playoffs puisqu’il avait simplement signé un « two-way contract » en début de saison.

« C’est une chance d’être avec l’équipe et de m’entraîner avec eux tous les jours » a-t-il confié lors d’un point presse. « Ce sont tous de très grands joueurs, et j’ai la chance d’être dans une grande équipe. Ils apportent tous beaucoup et j’essaie d’apprendre le plus possible de chacun. »

Ce lundi, Brad Stevens vantait les qualités des remplaçants depuis l’arrivé dans la « bulle ». Il attend davantage d’eux, et il soulignait une belle agressivité de leur part, et notamment des habitués de la G-League comme Carsen Edwards, Romeo Langord et donc Fall. « Personnellement, je me concentre sur mon boulot, surtout en ce moment. Il faut que je protège le cercle du mieux possible. Je trouve que je progresse grâce aux derniers entraînements. »

Il faut rappeler qu’habituellement, les équipes s’entraînent peu pendant la saison, et que les joueurs en « two-way contract » sont souvent dispensés des séances pour optimiser leur temps passé avec l’équipe. À Disney World, c’est un vrai « training camp » et le but des remplaçants est de pousser les titulaires. De véritables « sparring partner ».

« On doit juste essayer de pousser les gars car on en a besoin. On doit se pousser les uns les autres, et ça commence par nous, les remplaçants » conclut-il. « On doit faire en sorte que les entraînements soient difficiles pour que les matches soient plus faciles pour eux. »

Source : BasketUsa