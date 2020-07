Maurice Ndour ne continuera pas dans les rangs du Valencia Basket. Le club de Taronja a officialisé le départ du joueur.

Maurice Ndour et Valencia Basket ont mis fin à leur relation contractuelle un an seulement après son arrivée à Valence.L’ailier fort de 28 ans n’a pas pu s’installer dans la rotation de Jaume Ponsarnau, l’entraineur, ni lui donner le point physique supplémentaire nécessaire pour affronter l’Euroligue selon Grada3.

Après une seule saison à Valence, il compte des statistiques de 6 points, 3,7 rebonds et 44% de buts sur le terrain. Ainsi, le grand objectif de remplacer Bojan Dubljevic et Mike Tobey n’a pas été atteint. De plus, il faut ajouter la malchance sous forme de blessures qui l’ont contraint à s’absenter pendant toute la phase finale de la Ligue Endesa .

Les rumeurs l’annoncent à Partizan Belgrade ou à Étoile rouge de Belgrade. Jusqu’ici rien n’est encore officiel.

wiwsport.com