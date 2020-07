Les Lions Basket Bisceglie (Serie B) ont conclu un accord avec le centre sénégalais de 22 ans Fadilou Seck (205-95kg-97, agence: Players Group ).

Il a joué ces deux dernières saisons au Basket Ravenna Piero Manetti en Serie A2. La Serie A2 était un niveau un peu trop élevé pour lui, où en 21 matchs il n’avait que 1,0 points la saison dernière. La Serie B sera certainement un meilleur match et il pourra voir plus de temps de jeu. Seck les a aidés à gagner la saison régulière.

Il a déjà joué pour l’équipe italienne Olginate. Par Eurobasket Data Center

« Je suis heureux de faire partie de ce projet technique ambitieux et prêt à donner le meilleur de moi-même pour un club de basket italien historique », a déclaré le long Nerazzurri. «J’ai hâte de commencer. Je vais me mettre au service du coach Marinelli et de ses compagnons »a-t-il ajouté, suggérant une grande volonté de donner force aux aspirations légitimes de la passionnée et compétente Piazza Biscegliese.

