Hestia Menorca (LEB Silver) a renforcé sa formation avec l’ajout du centre sénégalais de 24 ans Bruno Diatta (208-96).

Il joue depuis deux ans au CB Marbella à l’EBA. Diatta a aidé son équipe à obtenir une promotion au LEB Silver. En 22 matchs, il a enregistré 6,3 points et 8,9 points (# 2 de la ligue) la saison dernière, indique Afrobasket

Diatta a déjà joué pour quatre autres équipes: Unicaja Malaga, Unicaja-Andalucia, Quintanar et Villarrobledo.

Parmi les nombreux prix, l’équipe de Diatta a été finaliste de la saison régulière dans le groupe D espagnol de l’EBA en 2019. Il a également reçu le prix de la 2ème équipe d’EBA d’Espagne d’Eurobasket.com entre 2018 et 2019.

Ce que confirme son entraîneur Oriol Pagès : “C’est un spécialiste du rebond, un joueur physique très intense, avec des capacités exceptionnelles sur le plan défensif, un aspect que nous avons voulu renforcer cette saison. Avec lui, on aura des options de jeu différentes de ce que nous propose Menno Dijkstra, et cela nous permettra d’être mieux armés tactiquement et donc d’aborder les matchs avec plus de variations”.

