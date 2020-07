Pour la 24e édition du rallye 4L Trophy, qui se tiendra du 18 au 28 février 2021, la pilote Tess Sanchez est annoncée partante avec sa cousine Sacha Verdu pour représenter les couleurs du Sénégal sur les différentes étapes autour des dunes de Merzouga et dans l’Atlas.

Cette course se déroule sur un parcours de plus de 7000km entre la France, Espagne et Maroc afin d’apporter des fournitures scolaires, sportives et médicales à destination des écoles du sud marocain en difficultés. D’où Tess Sanchez, âgée de 18ans, fera équipe avec sa cousine Sacha Verdu (27 ans).

« Nos objectifs sont de pouvoir franchir la ligne d’arrivée sans problèmes et aussi d’apporter un maximum de matériels humanitaires aux villages marocains comme par exemple des fournitures scolaires, des vêtements et du matériel sportif, en partenariat avec les associations enfant du désert et la Croix-Rouge française. Nous comptons sur tout un chacun pour nous aider à récolter le plus de dons humanitaires possible. », Nous explique la jeune franco-sénégalaise dans Record.

Pour rappel, le rallye 4L Trophy n’est pas une course de vitesse mais plutôt une course d’orientation. Elle est composée de différentes étapes autour des dunes de Merzouga et dans l’atlas. C’est l’équipage qui parcourt le mois de kilomètres qui termine l’étape le mieux classé.

Il faut savoir aussi que le 4L Trophy est le plus gros rallye du monde pour les moins de 28 ans.

