Alors que le RC Lens avait trouvé un accord avec l’AC Ajaccio pour le transfert d’Arial Mendy, ce dernier avait finalement refusé de rejoindre le club de Ligue 2. L’entraineur du club corse comprend les motivations du défenseur.

Le RC Lens est promu en Ligue 1 et ne compte pas sur Arial Mendy pour la saison prochaine. Cependant, le joueur de retour de prêt de l’US Orléans ne souhaite plus repartir. Il veut évoluer en Ligue 1 avec l’équipe de Franck Haise. Ainsi, l’arrière latéral gauche a fait échouer son transfert à l’AC Ajaccio à la dernière minute. Pourtant, le Racing Club et le Club de l’île de Beauté s’étaient déjà entendus sur la transaction et le joueur de 25 ans devait signer un contrat de deux ans avec une année supplémentaire en option. Revenu sur le revirement d’Arial Mendy, l’entraineur de l’ACA explique sa décision. « Il a sans doute pensé qu’il pouvait s’imposer au RC Lens et qu’il y avait une opportunité pour lui de jouer en Ligue 1 », a indiqué Olivier Pantaloni, dans Corse Martin

Le patron du staff technique de l’AC Ajaccio n’en veut pas du tout au Sénégalais après cet échec. « C’est tout à son honneur et c’est compréhensible. On a accepté son choix », a-t-il exprimé. Il faut dire que les Acéistes ont tourné rapidement la page Arial Mendy, en enrôlant Quentin Lecoeuche, défenseur de 26 ans formé à La Gaillette. Il a en effet fait l’objet d’un prêt du FC Lorient pour une saison, le 16 juillet dernier.

Avec Foot sur 7