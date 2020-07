Sheffield United s’est incliné à domicile face à Everton (0-1) pour le compte de la 37e journée de la Premier League.

Le club perd chute à la 8e place du classement et compte 54 points. Le promu est relégué à quatre longueurs de la sixième place occupée par Tottenham et ne peut plus accrocher une qualification en Ligue Europa. Les Toffees sont onzièmes avec 49 unités.

Lys Mousset ne faisait pas partie du groupe convoqué pour cette rencontre.

Full time at Bramall Lane. pic.twitter.com/Prs6w9gGGH — Sheffield United (@SheffieldUnited) July 20, 2020

