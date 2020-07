Mame Biram Diouf est à ce jour, un agent libre. Alors qu’il avait prolongé son contrat jusqu’à la fin de la saison 2019-2020, Stoke City annonce le départ de Mame Biram Diouf à deux journées de la fin. La direction des Potters a accepté sa demande de libération anticipée de cet accord.

Il a eu un temps de jeu faible cette saison avec 8 matchs et un but sur 45 rencontres possibles à jouer.

A 32 ans, il compte 26 buts en 152 matchs. Le club se souvient toujours de sa prestation XXL face à Manchester City à domicile, en aout 2014. Il avait couru presque la longueur du terrain avant de tirer devant Joe Hart à la 58e minute offrant la victoire à son équipe (1-0).

Formé au Jaraaf de Dakar, il a évolué à Manchester United, Blackburn Rovers avant Stoke City.

Thanks for the memories, Mame ❤️🤍#SCFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/BuNko1gJip

