L’ancien attaquant de Liverpool Nicolas Anelka a demandé à Mohamed Salah et Sadio Mane de rester à Anfield et de viser plus de trophées en Premier League.

Les deux meilleurs buteurs de l’équipe championne d’Angleterre sont dans le viseur de plusieurs grands clubs, mais Anelka sait la pression à laquelle ils seraient confrontés au Bernabeu (Real Madrid) à cause de sa propre brève période infructueuse après avoir quitté Arsenal en 1999.

Anelka, qui a eu une période de prêt de 20 matchs à Liverpool du Paris Saint-Germain au cours de la saison 2001/02, a déclaré : « C’est un front incroyable. Je les aime tous, en particulier Roberto Firmino, car il est la clé du succès de Mohamed Salah et Sadio Mane. Ces deux se classent actuellement parmi les cinq meilleurs joueurs mondiaux. Ils ont la qualité pour jouer pour le Real Madrid. Mais aujourd’hui, Liverpool peut rivaliser avec le Real Madrid, donc ils n’ont pas besoin de bouger. Liverpool est vraiment l’endroit où il faut être » rapporte The Dailymail.

Jurgen Klopp a mené son équipe à leur premier titre de Premier League en 30 ans et à la Ligue des champions au cours des 13 derniers mois, avec ses attaquants préférés jouant un rôle central et contribuant à 44 buts en championnat cette saison. « Les joueurs peuvent être fiers après 30 ans d’attente. Jurgen Klopp est un génie. J’adore son travail, la façon dont il est avec ses joueurs et les joueurs qu’il a signés. Ce sont des joueurs de première classe. Ils seront compétitifs pendant de nombreuses années », a déclaré Anelka, qui a pris sa retraite en 2015. « C’est dommage qu’il ait dû arriver en même temps que ce coronavirus afin qu’ils ne puissent pas célébrer avec les fans comme ils le devraient. Mais ça ira » ajoute t’il.

Anelka a marqué 37 buts en 89 apparitions pour les champions détrônés Manchester City entre 2002 et 2005, et est un grand admirateur de l’actuel patron de la ville, Pep Guardiola. « Ce fut une grande bataille depuis que Guardiola et Klopp ont pris le relais. Avoir ces deux entraîneurs augmente le niveau en Premier League. C’est agréable de les voir se battre au sommet et j’espère que ce sera comme ça pendant de nombreuses années. J’adore les deux équipes mais j’aurai toujours un sentiment spécial pour Liverpool. »

