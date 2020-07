Le ministre des sports était invité à la RFM ce dimanche 19 juillet marquant la finale perdue au Caire il y’a un an. Matar a abordé plusieurs sujets dont l’économie du sport sénégalais qui souffre en cette période de Covid-19.

Concernant le volet subvention, le ministre des sports a indiqué que son département travaille avec le ministre des finances pour renforcer la ligne de subventions qui accompagnera le secteur du sport rapporte Sudonline. “Les Fédérations sont en train de déposer leurs demandes de subventions et chaque Fédération sera accompagnée. on a une ligne qui est renforcée et permet d’accompagner le football professionnel et toutes les disciplines” promet-il.

Appelé à donner son avis sur les changements et modifications du calendrier de compétition de la Caf, Matar Ba de répondre: “J’invite la CAF à prendre des décisions très fermes pour faire de la place au football africain. On ne peut pas dépendre du championnat européen. Le président Ahmad et le comité exécutif de la CAF comptent de hautes personnalités et il faut travailler à donner plus de respect au football africain. Je ne peux pas faire des jugements. C’est le président Augustin senghor qui nous représente dans le comité exécutif. Je lis certaines déclarations de la Fifa et de la Caf. Certains critères vont dans l’intérêt de notre football” a t’il souligné.

wiwsport.com