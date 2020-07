Après son explosion lors du Mondial 2002, El Hadji Diouf a été le choix numéro 1 de Liverpool durant le mercato. Pourtant, c’est Nicolas Anelka, qui devait atterrir à Anfield, en lieu et place du Sénégalais, avant que l’entraîneur de l’époque, Gerard Houllier, n’en décide autrement.

Interrogé par le Liverpool Echo revisité par senenews, l’attaquant français révèle comment les choses se sont passées. “Liverpool est l’un des meilleurs clubs du monde et je voulais revenir en Angleterre parce que le football et le style de vie me conviennent le mieux. A l’époque, Liverpool avait Michael Owen qui venait de remporter le Ballon d’Or. C’était le club parfait pour que je revienne en Premier League”, dit-il.

Ainsi, en 2001, il a été prêté chez les Reds. Mais alors qu’on lui a promis un contrat définitif, Houllier va finalement choisir Diouf. “Nous étions en négociations et Gérard Houllier m’a dit que j’allais signer, j’étais donc motivé pour lui montrer qu’il avait fait le bon choix. Mais finalement, Houllier a opté pour l’attaquant sénégalais El Hadji Diouf, qui s’avérera plus tard être l’un des pires signataires de l’histoire de Liverpool, tandis que Diouf lui-même deviendra la figure la plus détestée d’Anfield », ajoute l’ancien attaquant français.

Quant à Anelka, il rejoindra Manchester City et, un peu plus tard, Chelsea, où il remportera la Premier League.

wiwsport.com