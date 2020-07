Son penalty de la 69e minute a heurté le poteau. Plusieurs heures après le match, l’international sénégalais, a posté une capture d’écran de son téléphone, sur laquelle on voit un message accompagné de trois bananes. « Pourquoi ? », commente Diedhiou (27 ans) sur son post.

La police est maintenant impliquée dans l’affaire. « Nous sommes au courant d’un message raciste sur les réseaux sociaux adressé à un joueur du Bristol City et un rapport officiel nous a été fait », lit-on dans les colonnes du journal Stade. « Notre officier a été en contact avec le club pour lui offrir ce soutien directement », ajoute la police locale. « Nous avons contacté Twitter pour nous assurer que le message est supprimé et pour obtenir plus de détails sur l’auteur de l’infraction. Les indications suggèrent que le message peut provenir d’un titulaire de compte en dehors de ce pays », conclut la police.