Les regrets sont toujours présents ! Un certain 19 Juillet 2019 pas comme les autres, le Sénégal manquait pour la deuxième fois, l’occasion de soulever son premier titre continental.

C’était face à l’Algérie et les Lions se sont inclinés (1-0) en finale de Coupe d’Afrique des Nations (CAN) au Caire. Le vendredi 19 juillet 2019, le Sénégal et l’Algérie se disputaient le trophée continental au stade International de Caire. Une rencontre entre deux grandes nations de football africain qui avaient offert un brillant parcours dans la CAN 2019.

En Egypte, le vendredi est un jour férié. Les populations arrêtent leurs activités pour la plupart surtout quand une une finale de coupe d’Afrique est jouée au stade International du Caire. La rédaction de wiwsport.com était sur les lieux.

Ambiance avant la rencontre au International du Caire:

Vers 12h, les supporteurs algériens commençaient déjà à envahir le stade pour occuper une partie des tribunes. Très agités, ils avaient déjà démarré à chanter et supporter leur équipe. Vers 17h, le stade commençait à faire son plein avec l’arrivée des supporteurs et spectateurs. Une finale, c’est la fêté. La cérémonie avant le match était agréable à voir. Une bonne ambiance dans le stade International du Caire avant la rencontre avec le coup d’envoi de l’arbitre.

Résume du match:

A 19 heures au Sénégal et 21h au Caire, le match démarrait sur un rythme intense. La première attaque de l’Algérie fût la bonne pour les Fennecs. Deux minutes jouées, Bounedjah trompe Alfred Gomis d’une frappe détournée par Salif Sané.

Les poulains d’Aliou ont essayé de revenir à la marque mais c’était difficile avec un bon dispositif tactique en face mis en place par Belmadi. Le sélectionneur algérien connait bien l’équipe sénégalaise et savait comment contrer les vices champions d’Afrique.

En seconde période, le Sénégal pousse mais ne réussit pas à déstabiliser l’Algérie. A la 77e minute de jeu le tir de Youssouf Sabaly est claqué par le gardien algérien Mbolhi. Le Sénégal a failli bénéficier d’un penalty sur un centre d’Ismaila Sarr dévié par une main algérienne à la 59-ème minute. Après avoir consulté la VAR, l’arbitre camerounais Sidi Alioum revient finalement sur sa décision. L’Algérie a finalement remporté sa deuxième CAN, 29 ans après son sacre à domicile.

wiwsport.com