La 34e journée de Serie A se poursuivait ce dimanche soir avec notamment quatre rencontres à partir de 17h30. Et dans le bas de tableau, il ne fallait pas se rater.

Lanterne rouge de ce championnat d’Italie, la SPAL où évolue le gardien de but sénégalais Demba Thiam défiait Brescia (19e) au Stadio Rigamonti. Les Spallini ont perdu en fin de match contre les Rondinelle (1-2). Un score insuffisant pour garder un espoir de rester en Serie A la saison prochaine. Car dans le même temps, le Genoa (17e) a disposé de Lecce (18e) sur le score de 2-1.

Avec treize points de retard sur le premier non relégable, et encore quatre matches à jouer, la SPAL ne peut donc plus sortir de la zone rouge et évoluera en Serie B en 2020-2021.

Foot Mercato