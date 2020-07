La police a ouvert une enquête après que l’attaquant de Bristol City, Famara Diedhiou, a été visé par des attaques racistes sur les réseaux sociaux après avoir raté un penalty lors du match contre Swansea ce samedi.

L’international sénégalais a frappé le poteau sur son penalty lors de la défaite 1-0 à Swansea qui a met fin aux chances de son équipe d’atteindre les éliminatoires pour la montée en Premier League.

Diedhiou a tweeté plus tard «Pourquoi ??» à côté d’une capture d’écran d’un utilisateur de Twitter qui lui a envoyé un message composé de trois émojis de banane.

La police Bristol a déclaré qu’elle avait demandé à Twitter de supprimer le message et de plus amples informations sur le contrevenant.

Cet incident fait suite aux récents abus très médiatisés ce mois-ci impliquant Wilfried Zaha de Crystal Palace et David McGoldrick de Sheffield United.

« Les messages racistes de toute nature sont odieux », a déclaré la police, « et nous voulons rassurer le joueur et le club qu’une enquête complète et approfondie va maintenant avoir lieu. »

