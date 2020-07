Les négociations avec le camp de Gouye-Gui, pour convaincre ce dernier d’en découdre avec Reug Reug, ont pris énormément du temps à trouver leur épilogue.

Depuis une semaine, en effet, le label Sénégal Entertainment Group peine à trouver un accord avec le camp du Roi du Simpi. Tantôt on annonce une signature imminente du contrat. Tantôt le camp de Gouye Gui, à travers son négociateur en chef, Nass, reconnaît que les choses avancent dans le très bon sens.

Cependant, sur le papier, rien n’est encore paraphé avec Guédiawaye. Or, assurance avait été donnée à Reug Reug et son camp de trouver un accord définitif avec son futur adversaire avant vendredi dernier. Ce délai ayant expiré sans que rien de clair ne leur soit annoncé par le promoteur, Reug Reug et son staff n’excluent pas de prendre langue avec GFM afin que les points soient mis sur les i.

C’est d’autant plus envisageable que la prudence avait été poussée jusqu’à ne toucher aucun franc de la somme débloquée par GFM pour s’offrir l’Extraterrestre. Si «les petits détails» ne trouvent toujours pas de solution, l’on ne serait pas surpris de voir le staff de Djiné Thiaroye décider de remettre la somme reçue et se remettre tout simplement à la disposition des autres promoteurs intéressés par leur lutteur.

source: record