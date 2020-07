KAA Gent a remporté une belle victoire ce samedi face au champion national de la Belgique, le Bruges ( 2-3).

Le match était serré et difficile entre les deux équipes. La jeune star Youssouph Badji a réussi à marquer son troisième de cette préparation après un centre pointu de Krépin Diatta. Une première mi-temps très difficile pour le club de Krépin.

Le Club Brugge est sorti le mieux de la pause et a également été le plus dangereux. C’est encore Youssoup Badji qui a pu égaliser au bout de quelques minutes. Mais l’attaquant sénégalais et ses coéquipiers ne sont pas sortis vainqueurs de la rencontre.

wiwsport.com