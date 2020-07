Richard Kingson, ancien gardien de la sélection ghanéenne, aurait pu saboter le parcours des Black Stars à la Coupe du monde 2006, en Allemagne. S’il n’y avait sa femme qui la menaçait, l’ex-portier de Blackpool aurait pu se laisser convaincre par les corrupteurs.

Battu lors des huitièmes de finale par le Brésil, le Ghana n’aurait jamais connu une telle aventure en Allemagne. Après son premier revers en match de poule, les Black Stars se sont repris face à la République Tchèque. Bien avant cette rencontre, beaucoup de choses se sont passées dans les coulisses.

Dans un entretien accordé à Max TV, Richard Kingson a révélé qu’il a été approché par un homme d’affaires ghanéen avec la somme de 300 000 dollars (soit près de 180 millions Cfa) pour changer le cours de ce match.

«Nous avions perdu notre premier match contre l’Italie et nous devions gagner notre deuxième match contre la République tchèque. Avant le match, un homme d’affaires ghanéen m’a appelé. Nous nous sommes rencontrés et il m’a amené à des gens qui m’ont offert 300 000 dollars juste pour concéder deux buts», a-t-il fait savoir.

Son épouse : «Si tu acceptes l’argent, notre mariage est terminé»

«J’étais totalement confus et j’étais dans une sorte de transe. Ils ont même promis de me donner d’autres incitations. J’ai rapidement appelé ma femme et je l’ai informée. Sa réponse a été que si j’accepte l’argent, notre mariage est terminé. Elle m’a dit de mettre le Ghana en premier, ce qui m’a ramené à la raison. Dan Quaye était mon colocataire à l’époque, il était donc le seul joueur avec qui j’ai partagé ça. Je suis entré dans le match et j’ai réalisé une superbe performance», a conclu l’ancien gardien du Ghana.

Agé de 42 ans, Richard Kingson compte à son actif 90 matchs avec la sélection ghanéenne.

Kingson, pas seul à dénoncer des matchs truqués en 2006

Il faut noter que cette révélation du portier ghanéen n’est pas la seule du genre concernant la Coupe du monde 2006. En effet, outre Richard Kingson, le journaliste Declan Hill a fait cas de matchs truqués dans son livre intitulé Comment truquer un match de foot. L’œuvre met ainsi en lumière quatre matchs dont 2 concernent la sélection de Richard Kingson. Il s’agit des huitièmes de finale Brésil-Ghana et Angleterre Equateur, du match Italie-Ghana, lors du premier tour, ainsi que de la rencontre Italie-Urkraine en 1/4 de finale. Lors de ces matchs, les trois grands que sont le Brésil, l’Italie et l’Angleterre se sont imposés.

