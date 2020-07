En dépit d’être freinée par la pandémie de la Covid 2019 qui ralentit ses activités et la survenue d’une nouvelle date pour les JOJ Dakar de 2022, la Fédération sénégalaise de canoë kayak et d’aviron restera sur son programme de détection pour ces athlètes.

« On a une particularité. Depuis 1 à 2 ans, nous sommes sur un programme. On N’a pas attendu l’Etat du Sénégal mais nous restons sur un programme de détection qui a démarré en 2019. Un programme des jeunes en direction des jeux africains de la Jeunesse de Lesotho en 2022. Quant aux JO de Tokyo 2021, ils ont un programme à part », indique Ady Fall.

« Depuis décembre, notre dernier stage de détection et de formation des cadres devrait se faire. Aujourd’hui, avec la situation de la pandémie, nous n’avons encore rien fait. Nous échangeons avec les experts et les partenaires notamment la Fédération internationale de canoë, celle d’aviron, la solidarité olympique et le CNOSS qui a facilité la signature d’un tel projet de détection », ajoute-t-il. Le président du FSCKA n’a toutefois pas manqué de relever la déception notée dans le rang des canoéistes et Kayakistes après l’annonce du report confirmé ce jeudi 16 juillet lors de la conférence conjointe du ministre des sports et du CNOSS.

« C’était un coup de foudre pour tout le monde. Les fédérations n’ont pour le moment pas réagi pour voir qu’est ce qu’il faut faire par rapport à la situation. La première réaction des athlètes qui nous ont contacté est de dire que si les Jeux sont renvoyés, cela veut dire qu’ils sont forclos. La Covid a déjà impacté les athlètes. Il y a certaines fédérations qui ont démarré leurs activités avec l’objectif de 2026 », ajoute-til. Face à cette nouvelle donne, le président Fall met l’accent sur l’équipement de ses bases avec toujours en ligne de mire les JOJ de 2026. « Maintenant, on va voir comment équiper notre base au Prytanée militaire avec des bateaux de sécurité pour les jeunes, ses installations de pontons dans l’eau », précise t-il.

AVIRON Mohamed Karim Kane, le nouveau porte-étendard

Dans la perspective des prochaines compétitions africaines, internationales et mondiales, la fédération sénégalaise de canoë kayak et d’aviron a porté de grands espoirs sur le jeune athlète Mohamed Karim Kane. Le spécialiste en aviron, est désigné comme le porte-étendard du canoë kayak et de l’aviron sénégalais. Basé aux États Unis, le jeune athlète vient de boucler sa saison, dans la base nautique du camp du prytanée militaire Charles N’Thioréré à Saint-Louis, qui s’est déroulé du samedi 27 juin au 3 juillet dernier. Cette préparation entre dans le cadre pour se préparer aux échéances futures où le jeune athlète est considéré comme un des grands espoirs de médailles. Ce, au vu de son palmarès déjà élogieux dans l’aviron. Champion dans son école, Mohamed Karim Kane a remporté la médaille d’or au Youth national championship en 2017 et 2018. Médaillé d’argent dans la catégorie de 8+ barreur au Rowing National championship des moins de 19 ans, le jeune athlète a été classé premier bateau pour les 8+ et deuxième bateau pour les 4+. Ce qui lui avait valu d’être la meilleure équipe à New England aux Etats en 2018.

source: sudonline