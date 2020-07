Enfin, une bonne nouvelle pour les amateurs de lutte avec frappe. Le combat Boy Niang 2 vs Tapha Tine est ficelé par Pape Thialis Faye.

En effet, depuis quelques semaines, le combat entre Tapha Tine et Boy Niang 2 qui était réclamé par les amateurs et qui était au point mort est finalement ficelé par Pape Thialis Faye, président de la structure Leewtoo Production. Pour plus de preuve, l’avance sera reçue ce dimanche.

Décrochée par Thialis, l’affiche Tapha Tine – Boy Niang surprendra plus d’un. En effet, le lutteur de Pikine avait comme cible, Balla Gaye 2 et n’a jamais porté son choix envers son adversaire du jour. Il faut tout de même dire que ce sera un combat de gladiateurs entre un jeune espoir de la lutte et un expérimenté à la recherche d’une relance.

