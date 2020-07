Ismaila Sarr magnifie ses relations avec Sadio Mané. Selon lui, l’attaquant de Liverpool l’a beaucoup aidé quand il venait d’arriver en Angleterre.

“Quand je suis arrivé dans ce pays pour la première fois, il m’a dit ‘bienvenue en Angleterre’ et m’a demandé de faire mon travail de la même manière que je sais, qu’il est important de rester comme vous êtes”, a-t-il confié dans un entretien accordé à Sky Sports.

L’ancien joueur de Génération Foot révèle que sa relation avec Mané est vraiment importante pour lui. “Il m’a donné beaucoup de conseils, j’essaie de les appliquer sur le terrain. Parfois il m’appelle après le match et me dit ce que j’ai fait de mal, et c’est un soutien très important. C’est un grand homme. Il ne le fait pas seulement avec moi mais avec beaucoup de gens aussi, et c’est pourquoi notre relation est vraiment importante”, a déclaré Sarr.

wiwsport.com