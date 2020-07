Ce dimanche 19 juillet nous renvoie à la finale de la CAN 2019 en Egypte. L’Algérie championne d’Afrique, le Sénégal était battu par les fennecs en finale (1-0).

L’entraîneur de l’équipe nationale d’Algérie, Djamel Belmadi est revenu, un an après leur titre du champion d’Afrique en Égypte, dans un entretien accordé au site officiel de la Fédération Algérienne de Football (FAF).

« Ce que je voulais c’est être le premier, celui ramène qui gagnait. Celui qui prend la Coupe d’un pays pour la ramener chez lui. Ce sentiment-là, c’est énorme. Ça on peut plus te l’enlever, c’est écrit dans l’histoire . On n’est pas allé en Egypte comme le petit poucet ou l’équipe qui est sortie au premier tour en 2017. On y est aller avec l’idée d’être valeureux, brave, ambitieux et d’y croire. Le rapport aux joueurs est pour moi l’essentiel de ce métier. Ces joueurs-là, je les aime. Tout simplement . »,a conclu le sélectionneur national.

