Ces derniers jours, Thierno Seydi avait fait une sortie dans la presse pour s’exprimer sur la réussite de Sadio Mané avec qui il a travaillé durant des années. Mais l’agent de joueur se veut clair et dément cette citation: « Si je n’étais pas là, peut-être qu’on ne parlerait pas de Sadio ».

L’ancien agent de Sadio Mané dément cette information et explique dans cet entretien avec wiwsport.com le plan de carrière de l’enfant de Bambali qui a quitté le FC Metz pour Salzbourg. Thierno Seydi explique en détails les raisons de ce transfert et apporte des précisions sur cet article qui laisse entendre que la réussite de Sadio Mané vient de sa personne.

« Quand tu lis l’interview, tu sauras que ce qu’on a titré et ce qu’on a dit, ce n’est pareil. J’ai dit que quand j’ai fait le choix de l’amener à Salzbourg après les Jeux Olympiques, j’ai reçu beaucoup de critiques. On me disait que avec son talent il ne devait pas aller à Salzbourg, je leur avais dit que pour le moment même avec son talent il joue en national », confie l’agent de joueur.

Il faut rappeler que Thierno Seydi a travaillé pendant des années avec l’actuel ballon d’or africain. Il a joué un rôle important dans la carrière de Sadio Mané. Lors des Jeux Olympiques 2012, Sadio Mané était à Metz en National et son ancien agent avait affronté les dirigeants du FC Metz qui ne voulait pas le laisser partir.

wiwsport.com