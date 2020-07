Alors que son combat contre Lac 2 est fortement démarché par deux promoteurs, à savoir Gaston Mbengue et pape Thialis Faye, Tapha Tine attend de pied ferme Lac 2.

Après deux années sabbatiques, le retour de Tapha Tine se précise de plus en plus. Gaston Mbengue veut ficeler le combat Tapha Tine vs Lac 2, informe le journal sunulamb. Les deux lutteurs s’étaient affrontés en 2007. Joint au téléphone par nos confrères de sunulamb, le géant du Baol menace Lac 2.

« Je suis prêt pour tous les lutteurs. La lutte est mon métier. Je n’écarte personne encore moins Lac 2. Si les promoteurs tombent d’accord avec mon staff, je suis partant pour Lac 2. Qu’il sache que je suis prêt. Il veut ce combat comme moi, donc je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Je serai bref sur son cas parce que le combat n’est pas encore monté. Mais une chose est sure, le jour où nous serons seuls dans l’enceinte, je vais lui imposer la bagarre », affirme le géant du Baol.

Il poursuit: « Et s’il y’a bagarre, je vais le descendre. Dinako Waccé. C’est un combat qui me tient à cœur. Il m’avait battu en 20007, l’heure de prendre ma revanche a sonné ».

wiwsport.com