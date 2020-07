C’est au mois de décembre 2019 que le promoteur Luc Nicolaï avait annoncé avoir signé avec le lutteur Ama Baldé pour croiser Mod’Lô, le 31 juillet prochain. Finalement, le promoteur a été incarcéré et le combat est improbable. Une situation qui peut avoir des conséquences fâcheuses puisqu’il n’a rien signé avec le Roc des Parcelles. Et l’on se demande si le Roi des arènes ne va pas lui tourner le dos ?

Lors de l’annonce du promoteur de la Petite Côte de la remise d’une avance sur cachet à Ama Baldé pour croiser le fer avec Modou Lô, le peuple de la lutte avait applaudi des deux mains. Il ne restait alors qu’à parapher un contrat en bonne et due forme avec le Roi des arènes. On s’extasiait et se délectait avant l’heure de ce combat royal pas comme les autres. Hélas pour les amoureux du sport le plus populaire au Sénégal, Luc Nicolaï va être rattrapé par son passé. Deux jours après avoir remis l’avance sur cachet à Ama Baldé, Luc sera cueilli et envoyé à la MAC (Maison d’arrêt et de correction) de Saint-Louis pour y purger sa peine d’emprisonnement dans l’affaire du Lamantin Beach.

Après un séjour carcéral de plusieurs mois à Saint-Louis, il sera transféré à Thiès où il va terminer sa peine. Un coup de massue sur la tête des amateurs et des deux lutteurs. Eux qui pensaient que ces derniers allaient solder les comptes devront prendre leur mal en patience. Les chances de voir ce combat se tenir sont trop minces. Pour cause, Modou Lô n’a qu’un contrat moral avec son promoteur de toujours. Il n’y a rien d’officiel qui lie les deux hommes.

Une aubaine pour les autres bailleurs de s’engouffrer dans la brèche pour tenter de proposer un cachet plus intéressant à l’actuel Roi des arènes ? Ce dernier, bien que toujours loyal au promoteur de la Petite Côte, pourrait être tenté par des prairies encore plus vertes. Si un pont d’or était déposé sur la table de son manager, les cartes pourraient être redistribuées. Et rien n’est sûr qu’il continuera à être loyal à Luc. Modou Lô veut signer un contrat en béton afin d’effectuer son grand retour pour défendre son titre. Et si une occasion en or se présente, il faudra s’attendre à tout entre Luc Nicolaï et Modou Lô. Le Roi ira-t-il jusqu’à lui tourner le dos ?

Arene Bi