La NBA revient le 30 juillet prochain avec 22 franchises qui vont disputer le reste de la saison à Disney World, à Atlanta. Les Grizzlies de Memphis sont très attendus pour ce retour à la compétition. Gorgui Sy Dieng aussi…

Le club où évolue Gorgui Sy Dieng était sur une bonne lancée avant la suspension de la saison en raison de la coronavirus. Equipe surprise de la saison, les Memphis Grizzlies sont les premiers virtuels qualifiés pour les playoffs à l’Ouest. Ce qui fait d’eux, un club à suivre pour cette reprise. Selon le site, Grizzlybearblues, l’entraineur Jenkins va miser sur Gorgui Sy Dieng.

Ses statistiques: 2e meilleur rebondeur

Il n’a enregistré que 234 minutes de temps de jeu sur 12 matchs pour les Grizzlies mais l’international sénégalais Gorgui Dieng devrait être le 9e homme dans la rotation des Grizzlies, et celui qui aura fermement des minutes à gagner.

Dans le top 10 des meilleures équipes au rebond de la NBA figure Memphis qui occupe la 6e place avec un total de 46,7 rebonds par match saisi. Gorgui Dieng a terminé deuxième de l’équipe à 6,7 rebonds en seulement 19,5 minutes par match. Pour 100 possessions, Dieng accroche 16 rebonds – les seules autres à deux chiffres sont Brandon Clarke (12,6) et Kyle Anderson (10,5). Dieng saisit 29% des rebonds défensifs et 17,9% de tous les rebonds disponibles pendant qu’il est en jeu. Clarke (20,3% et 14,1%) et Anderson (18,3% et 11,8%) ne sont tout simplement pas aussi forts sous la raquette que Dieng. En dehors de Valanciunas, personne n’est au rythme de Gorgui Dieng.

Gorgui est 1er de l’équipe en blocs pour 100 possessions lors de ses 12 matchs à Memphis avec 2,8 points – un peu mieux que Jaren Jackson Jr (2,7) et un peu mieux que Jonas Valanciunas (2,0) et Brandon Clarke (1,8). Les adversaires ont tiré 4,2% de moins avec Gorgui en jeu – ce qui le rendait meilleur que Joel Embid et tout autre défenseur des Grizzlies. En fait, en peu de temps à Memphis, les adversaires tirent 2,5% de moins que d’habitude, ce qui est le meilleur parmi tous les grands Grizzlies.

Polyvalent et décisif

Au-delà de cela, Dieng a montré une croissance en tant que passeur (taux d’assistance de 10,3% cette année selon Basketball-Reference ) et offre des écrans solides, ce qui signifie que même avec sa défense de zone solide, vous ne perdrez pas trop de ce que fait Valanciunas un screener quand il est hors du terrain. Il tire trois fois plus (et plus efficacement) que des ailiers comme Kyle Anderson, prend des rebonds à un rythme très efficace et est un défenseur compétent – en particulier sur le périmètre de sa taille.

Gorgui Sy Dieng est encore un autre exemple de la richesse de l’effectif de Memphis cette saison.

wiwsport.com