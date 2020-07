Match à quitte ou double ce vendredi pour Watford d’Ismaila Sarr. Les Hornets qui n’ont que 3 points d’avance sur le premier relégable, ont besoin une victoire dans la bataille pour le maintien dans l’élite. Coup d’envoi à 19 heures GMT.

Match capital pour les deux équipes qui sont les deux premières non relégables à l’approche de cette fin de championnat. L’une des pires équipes à domicile contre l’une des pires à l’extérieur dans un match qui a une vraie importance pour ne pas descendre. Une défaite alors est interdite pour Ismaila Sarr et ses coéquipiers qui ont une fin de championnat dantesque avec deux derniers duels face à Manchester City et Arsenal.

